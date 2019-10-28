Маркарова праздновала день рождения в автобусе

Министра финансов Оксану Маркарову поздравили с днем рождения. 28 октября ей исполнилось 43 года.
Видео в Facebook опубликовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Чиновники ехали автобусом.
Маркаровой спели песню "Happy Birthday".
Как известно завтра в Мариуполе состоится инвестиционный форум, в котором примут участие члены правительства, президент, народные депутаты.
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Оксана Маркарова работает в правительстве с 2015 года. Была заместителем министра финансов. 29 августа переназначена министром финансов в правительстве Алексея Гончарука.
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