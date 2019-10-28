Маркарова праздновала день рождения в автобусе

Маркаровой спели песню "Happy Birthday".

Министра финансов Оксану Маркарову поздравили с днем рождения. 28 октября ей исполнилось 43 года.

Видео в Facebook опубликовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Чиновники ехали автобусом.

Маркаровой спели песню "Happy Birthday".

Как известно завтра в Мариуполе состоится инвестиционный форум, в котором примут участие члены правительства, президент, народные депутаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проходят быстрее, чем раньше" - Маркарова прокомментировала ход переговоров с МВФ

Оксана Маркарова работает в правительстве с 2015 года. Была заместителем министра финансов. 29 августа переназначена министром финансов в правительстве Алексея Гончарука.