Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе

Событие является одним из первых, говорит Разумков. Фото: president.gov.ua

Во вторник и среду на Донбассе состоится масштабный форум с участием властного руководства.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Завтра-послезавтра в Мариуполе будет происходить инвестиционный форум. Туда в командировку отправились и наши комитеты, и народные депутаты. Так что представительство Верховной Рады будет более чем весомым.

Это важное событие, одно из первых, связанных с реальной реинтеграцией, в первую очередь в экономическом плане тех территорий, которые расположены в непосредственной близости к временному оккупированных и к линии фронта", - рассказал спикер.

"Надеюсь, что Кабинету министров, инициатору этого процесса президенту, удастся привлечь инвестиции на территории возле линии фронта. Создать условия, которые смогут показать настоящий прорыв в этом направлении", - добавил Разумков.

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