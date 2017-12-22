Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт

Петр Порошенко. Фото: shutterstock.com

Президент Петр Порошенко собирает власть в своих руках. Не считается даже с позицией своих политических партнеров.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Александр Кочетков.

"Происходит монополизация. Порошенко полностью выходит на передний план, подтягивает остальных под себя. Потому что есть персонифицированные против него протесты. Он защищается. Стягивает под себя негатив общества. Сейчас у него есть генеральный прокурор, руководитель СБУ и военное командование. Остальные оказались вне монополизации. Они недовольны. Ищут собственное политическое будущее. Его с Порошенко связывать не хотят. Он имеет множество проблем. Да и никто со стороны Порошенко им не предлагает никакого будущего. Это касается не только Данилюка, а всех министров и премьера.

Сидя за рулем власти Порошенко позволяет себе такие маневры, что властное авто может перевернуться в любой момент. Президент и окружение не учитывают просьбы, пожелания, надежды людей из власти. Министра финансов, как и других, там не слышат. Возникают проблемы. Они вытекают наружу. Со стороны президента один вариант: не нравится - будут проблемы. Не хочет искать компромиссы и решать, что не так", - сказал Кочетков.

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9 ноября Верховная Рада внесла изменения в закон по отдельным вопросам прохождения государственной службы. Он отменил нормы о том, что кандидатуры на должности председателей местных государственных администраций выбирала конкурсная комиссии. Теперь глав местных госадминистраций назначает президент по представлению Кабмина.