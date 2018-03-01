Манафорт не признает себя виновным в обвинениях

Манафорт не виноват. Фото: Зеркало недели

Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным в связи с новым обвинительным актом, возбужденным против него в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и предстанет перед судом в сентябре.

Судья окружного суда США Эми Берман Джексон постановил, что судебное разбирательство начнется 17 сентября в Вашингтоне, округ Колумбия. Ожидается, что судебное разбирательство против Манафорта будет продолжатся несколько недель и может растянуться до промежуточных выборов в США в ноябре, в то время, когда республиканцы борются за сохранение большинства в Палате представителей и Сенате, сообщает Reuters.

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Напомним, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер в частности обвиняет бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, что он в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование тогдашнего правительства Украины. Бывший советник Трампа и соратник Манафорта Рик Гейтс уже признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США.