"Максимально проголосовать" - депутатам в Раде дали установку по министрам

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть вопрос об увольнении пятерых министров.

В повестке дня увольнения:

Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Алексея Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики;

Алексея Резникова с должности вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;

Олега Уруського с должности вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Андрея Тарана - с должности министра обороны.

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Для принятия решения нужно минимум 226 голосов.

Нардепам пришла установка в отношении министров. Фото переписки опубликовали "Сегодня".

Группе "Доверие" написали поддержать увольнение министров.

"Уважаемые народные депутаты! Просьба от руководства группы всем обязательно быть в сессионном зале и максимально проголосовать за увольнение министров с должностей", - говорится в сообщении.

Следующих министров планируют назначить в четверг. Список кандидатов можно прочитать ЗДЕСЬ. Группу "Доверие" называют главным союзником фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.