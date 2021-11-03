"Максимально проголосовать" - депутатам в Раде дали установку по министрам

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть вопрос об увольнении пятерых министров.
В повестке дня увольнения:
Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;
Алексея Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики;
Алексея Резникова с должности вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;
Олега Уруського с должности вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
Андрея Тарана - с должности министра обороны.
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Для принятия решения нужно минимум 226 голосов.
Нардепам пришла установка в отношении министров. Фото переписки опубликовали "Сегодня".
Группе "Доверие" написали поддержать увольнение министров.
"Уважаемые народные депутаты! Просьба от руководства группы всем обязательно быть в сессионном зале и максимально проголосовать за увольнение министров с должностей", - говорится в сообщении.
Следующих министров планируют назначить в четверг. Список кандидатов можно прочитать ЗДЕСЬ.
Группу "Доверие" называют главным союзником фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
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