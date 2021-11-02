Ряд министров планируют отправить в отставку завтра, выбрать новых - в четверг

Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем работает второй год. Парламент до сих пор не утвердил его программу. Фото: kmu.gov.ua

В Верховной Раде планируют уволить пятерых министров завтра, 3 ноября.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуга народа" Павел Фролов в Telegram.

Вчера на совещании президентской фракции решили, что в среду пленарное заседание продлят примерно до 17:00 для того, чтобы успеть уволить пятерых министров:

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Исполнение его обязанностей после отставки возложат на заместителя Руслана Стрельца – с перспективой назначения министром;

министра обороны Андрея Тарана (на его место президент предложил действующего вице-премьера Алексея Резникова;

вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резникова. На его место предложат народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук;

вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. На его место – действующего председателя Государственной таможенной службы Павла Рябикина;

Первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко. На его место – заместителя руководителя Офиса президента Юлию Свириденко.

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Назначить новых министров планируют в четверг.

Также 4 ноября планируют назначить руководителя Аппарата ВР Вячеслава Штучного.

Сегодня Алексей Любченко подал в отставку. Вчера это сделали Резников и Уруский.

Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года. За это проголосовали в частности 242 нардепа от "Слуги народа". Представление о назначении Шмыгаля вносил президент Владимир Зеленский. С тех пор С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.