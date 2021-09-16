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"Здесь все бизнесмены" - назвали главного союзника "слуг" в Раде

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&quot;Здесь все бизнесмены&quot; - назвали главного союзника &quot;слуг&quot; в Раде
Во время открытия шестой сессии Верховной Рады девятого созыва 7 сентября. Фото: iportal.rada.gov.ua

Главный союзником фракции "Слуга народа" в Верховной Раде является депутатская группа "Доверие". Об этом говорится в статье на "Українська правда".

Группа - 20 малозаметных депутатов, которых возглавляет полтавский мажоритарщик Олег Кулинич. 20 голосов начали раз за разом выручать фракцию президента Владимира Зеленского в самые трудные моменты. Будь то запуск рынка земли или "антиколомойские законы".

"Они особо ничего не просят. У нас, можно сказать, годовой абонемент: "Доверие" раз в год приходит за "соцэкономом" (субвенции из бюджета) на округа, а когда нам надо, они помогают.

Еще бывают мелочи, типа медаль кому-то дать или помочь получить "заслуженного". Но это даже не за голосование, а просто так. Чтобы поддерживать дружескую атмосферу", - говорит один из руководителей "Слуги народа".

В партии власти "Доверие" называют "главными сателлитами".

"С ними намного удобнее работать, чем с тем же "За будущее". Потому что если в "майбахе" у кого-то что-то случилось, то вся группа не голосует автоматически. А с этими Коля Тищенко может поехать на Закарпатье, испортить там со всеми отношения, куда-то влезть. Но "Доверие" все равно даст голоса", - рассказал "слуга".

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В группе объясняют такую лояльность к власти тем, что собрались "неоппозиционеры".

"На самом деле в "Доверие" собрались те, кто не хотел проблем с властью. Здесь все бизнесмены, проблемы им ни к чему", - объясняет депутат.

У группы "Доверие" показатель получения соцэконома - 100%. Нет ни одного округа без финансирования.

В 2020-2021 годах депутаты "Доверия" стабильно среди лидеров по сумме субвенций: в этом году депутат Сергей Вельможный получил на округ 30 млн грн. А в прошлом году среди лидеров был депутат Сергей Шахов с показателем 31 млн грн.

Рядовым мажоритарщикам "Слуги народа" отписывают около 10 миллионов на округ.

"Доверие" кроме соцэконома не просят ничего. Но раз в год приходят с чем-то масштабным. Как уменьшение НДС на аграрку для Веревского и других до 14%. И у нас в "Слуге" кричат, ругаются. Но если мы сами не можем голосовать, то должны этим дать, что просят.

Ну и бизнесюкам всегда лучше с нами дружить, чтобы не дай Бог СНБО не собиралась из-за какого-то Веревского или Косюка", - рассказывает один из топов фракции "Слуга народа".

За два года работы Верховной Рады девятого созыва большинство законов приняли голосами фракций "Слуга народа", "Голос" и группы "Доверие".

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