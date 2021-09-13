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Монобильшинство "похудело" - кто помогает "слугам" принимать законы

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Монобильшинство &quot;похудело&quot; - кто помогает &quot;слугам&quot; принимать законы
Без помощи фракций и групп монобольшинство не является способным самостоятельно принимать законодательные решения. Фото: rada.gov.ua

За два года работы Верховной Рады девятого созыва большинство законов приняли голосами фракций "Слуга народа", "Голос" и группы "Доверие". Об этом сообщил Комитет избирателей.

Всего, начиная с 29 августа 2019 года, приняли 552 закона.

"Слуга народа" потеряла возможность самостоятельно обеспечивать 226 голосов, необходимых для решений. Несмотря на то, что в состав фракции входит 244 депутата, в среднем поддерживают законы только 217.

Для сравнения: в начале работы в среднем "за" голосовали 228 депутатов монобольшинства.

Среди других фракций и групп чаще всего в первые два года работы ВР принятые законы поддерживали депутаты группы "Доверие" и "Голос". В среднем "за" голосовали 70% депутатов "Доверия" (14 человек) и 62% "Голоса" (12 человек).

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Во фракции "Европейская солидарность" за законы голосовали 54% депутатов, внефракционные - 53%, группа "Партия "За будущее" - 48%, "Батькивщина" - 46%.

Почти не поддерживали законы ОПЗЖ - в среднем голосовали "за" лишь 21% депутатов фракции. Поддержка решений ОПЗЖ существенно снизилась после того, как в феврале 2021 года СНБО ввела персональные санкции против Виктора Медведчука.

"За два года монобольшинство "похудело" на 11 депутатов: с 254 до 244. Часть депутатов исключили из фракции. Часть - не всегда поддерживают решения, которые предлагаются властью на рассмотрение.

В результате самостоятельно без помощи фракций и групп монобольшинство не является способным самостоятельно принимать законодательные решения", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

В Верховной Раде - 422 народных депутата. 244 - во фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группа "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.

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