Макрона намерен приехать в Украину до конца года

Министр иностранных дел Франции подтвердил желание Макрона приехать. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен приехать в Украину до конца года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил это во время брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы ожидаем с нетерпением нового этапа сотрудничества - визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона осуществить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений ", ㅡ сказал Кулеба.

Он указал, что Украина готова к проведению встреч в "нормандском формате" на уровне глав министерств иностранных дел. Кулеба надеется на конструктивный подход России в этом вопросе.

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"Мы с министром Ле Дриана едины в общей мысли, что "нормандский формат" должен работать, и мы ожидаем от него большей динамики. Мы понимаем, что в первую очередь это зависит от позиции России. Надеюсь, что наш российский коллега, министр Лавров, также конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи", ㅡ отметил Кулеба.

Делегаты учредительного саммита "Крымской платформы" приняли совместную декларацию. В документе участники саммита подтвердили свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией. Временная оккупация Российской Федерацией Автономной республики Крым началась 20 февраля 2014, и продолжается уже 2741 день.