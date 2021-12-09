Макрон назвал даты встреч с Зеленским и Путиным

Макрон также планирует переговоры с главой России Владимиром Путиным. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 15 декабря.

Также на следующей неделе французский лидер планирует провести виртуальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил Макрон во время брифинга в Париже 9 декабря.

"Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, чтобы оживить "нормандский формат" и политический процесс в целом. Цель европейцев и США, наших партнеров, поддержать Украину, обеспечив ее защиту. А также обеспечить мирную ситуацию в регионе", - сказал он.

Сейчас ситуация остается тяжелой и нестабильной. Макрон назвал ее "замороженным конфликтом".

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10 декабря президент Франции должен обсудить вопрос "деэскалации в регионе" с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Последний планирует прибыть в Париж. Лидеры хотят "восстановить взаимодействие в рамках "нормандского формата".