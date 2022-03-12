Макрон и Шольц пытались уговорить Путина прекратить войну в Украине

Разговор длился 75 минут. Фото: Эммануэль Макрон / Facebook

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор длился 75 минут, сообщили в администрации Шольца.

"Канцлер и президент Франции требовали немедленного прекращения огня в Украине и перехода к урегулированию по дипломатическому пути. Было договорено не раскрывать деталей разговора", - отмечают в офисе канцлера ФРГ.

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Утром перед этим Олаф Шольц общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Елисейский дворец еще не обнародовал официальное сообщение по итогам беседы.

В Кремле сообщили, что лидеры "рассмотрели вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями для реализации известных требований РФ в отношении Украины" и что Путин рассказывал своим собеседникам о якобы срыве "националистическими батальонами" операций спасения гражданского населения, якобы нарушении украинскими военными международного гуманитарного права и т.д.

Лидеры стран "Большой семерки" сделали совместное заявление о новых санкциях и другом давлении на Россию, которая развязала широкомасштабную войну с Украиной.