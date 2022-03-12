Страны G7 объявили о новых санкциях против России

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1539
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2952
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 7560
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7257
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 101352
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6725
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2511
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2808
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6651
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2286
Фото
Все фото
3
5
4
3
9
Шмаляли из &quot;ураганов&quot;: украинские военные показали последствия действий российских &quot;освободителей&quot;
Шмаляли из "ураганов": украинские военные показали последствия действий российских "освободителей"
В Харькове задержали диверсантов
В Харькове задержали диверсантов
Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе
Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото
Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото
Видео
Все видео
"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта
Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
Байрактор "поджарил" российский "Ураган"
Взяли в плен "вагнеровца" частной военной компании
Взяли в плен "вагнеровца" частной военной компании
"Таких сволочей еще не видела! С*ки они!": россиянка из Гостомеля излила свой гнев на оккупантов
"Таких сволочей еще не видела! С*ки они!": россиянка из Гостомеля излила свой гнев на оккупантов
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 423
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 324
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3033
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4014
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8883
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 783
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 16:25

Спецтема: Война России против Украины

Страны G7 объявили о новых санкциях против России

  Комментировать
Страны G7 объявили о новых санкциях против России
США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания представили основные элементы санкционного давления на РФ. Фото: "Украинская правда"

Лидеры стран "Большой семерки" сделали совместное заявление о новых санкциях и другом давлении на Россию, которая развязала широкомасштабную войну с Украиной. Объявили, в частности, о ограничениях торговли. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте Белого дома.

США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания представили основные элементы санкционного давления на РФ. Среди них, обещают усилия по снижению зависимости от энергоресурсов с РФ, Россию лишат статуса содействия во время торговли, она потеряет преимущества участия в ВТО, РФ будут мешать получать заимствования от МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, продолжится "кампания давления" на элиты РФ, олигархов, доверенных лиц президента России Владимира Путина, будут делать усилия, чтобы отрезать РФ возможность уклониться от санкций и найти лазейки: блокируют "цифровые активы" (криптовалюты).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт

Также идет борьба с дезинформацией от России, продолжится введение ограничений на экспорт/импорт ключевых товаров и технологий из РФ, поддерживающие войну организации внутри России не получат доступа к новым долговым и акционерным инвестициям.

Россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест в результате санкций, введенных в связи с агрессией России. По прогнозам экспертов количество безработных со временем будет увеличиваться. До конца года без работы останутся около 9 млн. россиян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страны G7 объявили о новых санкциях против России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 101343
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 68191
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 43753
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 37100
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 31047
Общество
"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
"Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан
 Просмотров: 279
Стоимость топлива уменьшится: Кабмин согласовал снижение налогов
Стоимость топлива уменьшится: Кабмин согласовал снижение налогов Просмотров: 252
Украинская армия уничтожила военную технику оккупанта на 5 млрд долларов - Forbes
Украинская армия уничтожила военную технику оккупанта на 5 млрд долларов - Forbes Просмотров: 450
"Где я был эти 8 лет" - Птушкин записал видео для россиян о войне в Украине
"Где я был эти 8 лет" - Птушкин записал видео для россиян о войне в Украине Просмотров: 882
Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта
Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта
 Просмотров: 2997
Больше всего комментируют
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
3
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
2
Кучма - России: "Будьте вы прокляты, нацисты"
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
Голосов: 60355
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть