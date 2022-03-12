Страны G7 объявили о новых санкциях против России

США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания представили основные элементы санкционного давления на РФ. Фото: "Украинская правда"

Лидеры стран "Большой семерки" сделали совместное заявление о новых санкциях и другом давлении на Россию, которая развязала широкомасштабную войну с Украиной. Объявили, в частности, о ограничениях торговли. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте Белого дома.

США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания представили основные элементы санкционного давления на РФ. Среди них, обещают усилия по снижению зависимости от энергоресурсов с РФ, Россию лишат статуса содействия во время торговли, она потеряет преимущества участия в ВТО, РФ будут мешать получать заимствования от МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, продолжится "кампания давления" на элиты РФ, олигархов, доверенных лиц президента России Владимира Путина, будут делать усилия, чтобы отрезать РФ возможность уклониться от санкций и найти лазейки: блокируют "цифровые активы" (криптовалюты).

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Также идет борьба с дезинформацией от России, продолжится введение ограничений на экспорт/импорт ключевых товаров и технологий из РФ, поддерживающие войну организации внутри России не получат доступа к новым долговым и акционерным инвестициям.

Россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест в результате санкций, введенных в связи с агрессией России. По прогнозам экспертов количество безработных со временем будет увеличиваться. До конца года без работы останутся около 9 млн. россиян.