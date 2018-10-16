Майкл Щур высмеял Зеленского

Журналист Майкл Щур высмеял комика Владимира Зеленского по его флешмоб #ідітьуср*ку.

"Зеленский до сих пор не подтвердил, что будет участвовать в президентских выборах, но уже представил лозунг своей предвыборной кампании.

Самое интересное в этой истории то, что Зеленский последние 15 лет ни разу не обращал внимания на притеснения свободы слова, избиения и убийства журналистов, или хамство политиков, перед которыми сам регулярно выступал на корпоративах.

Свое отношение к журналистам Зеленский высказал еще в 2012-го в мультсериале "Сказочная Русь". Тогда влиятельного журналиста Мустафу Найема "Квартал" изобразил в виде надоедливого песика, который раздражает царя Януковича - "Пес был верный Мустафа, гавкал на кого хотел, в общем, Мустафа Найем. Глянул царь на псину видную, молвил: "Я вам не завидую".

Но теперь все изменилось, Зеленский идет в президенты. К сожалению, не можем проанализировать его политическую программу, ее просто не существует. Поэтому вынуждены работать с тем, что есть. С хэштегом, на котором пока базируется вся политическая идентичность этого неофициального кандидата", - рассказал Майкл Щур.

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"Чтобы понять, стоит рассматривать это заявление в контексте всего творчества господина Владимира. Например, в последнем проморолике сериала "Слуга народа" Зеленский также постоянно апеллирует к ср*кам, ягодица и ж*пам.

Но зачем ему это ср*ко-цунами? Есть сомнения, что оно нужно именно ему. На такую мысль наталкивает знак хэштега. Проще говоря, решетки. Используя ее, Зеленский подсознательно намекает нам на то, что он в неволе, заложник, его используют. Если внимательно присмотреться к хэштегу, мы увидим вокруг него маленькие следы Коломойского", - говорится в сюжете.

Следующие президентские выборы состоятся в марте 2019-го. О желании участвовать в кампании уже объявили 28 кандидатов. В Верховную Раду нардепов выбирать осенью того же года.