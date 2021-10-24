Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн

Зеленский использует для агитации свою персону и объекты, построенные за деньги налогоплательщиков, то есть наши с вами, сказал телеведущий.

Президента Владимира Зеленского, который ездит открывать школьный бассейн, высмеяли в программе телеведущего Майкла Щура.

"Что общего у супергероя из комиксов и Владимира Зеленского? Они оба имеют суперсилы. Зеленский обладает сверхчувствительным слухом, который позволяет ему за тысячи километров услышать звук перерезания ленты на открытии нового объекта и отправиться на место событий", - рассказали в программе.

20 октября Зеленский осмотрел бассейн гимназии в райцентре Золотоноша, что на Черкащине.

"Президент поехал осматривать бассейн? Наверное, это новый угольный или железорудный бассейн, который имеет стратегическое значение для страны?", - спросили журналисты.

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"Конечно же президент приехал в Черкасскую область не для того, чтобы посмотреть, как построили резервуар для воды. Главная причина поездки - это Виталий Войцеховский, мэр Золотоноши и кандидат в нардепы от "Слуги народа" на промежуточных выборах в Раду. И то, что происходит - это агитация от президента перед довыборами под видом рабочей поездки.

Зеленский использует для агитации свою персону и объекты, построенные за деньги налогоплательщиков, то есть наши с вами.

Почему бы тогда не дать Войцеховскому постоять рядом во время встречи с министром обороны США, чтобы еще больше помочь кандидату?

На самом деле, неизвестно, кто ждал этот бассейн больше - дети или Войцеховский, который так хотел искупаться в рейтингах Зеленского. Хотя скоро в эти рейтинги можно будет зайти только по колено. Спасибо, господин президент, не насцали в бассейн, а только немного в глаза", - сказали в программе.

Президент Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область водил с собой кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в округе № 197 Виталия Войцеховского, что является применением админресурса, сообщала "Опора". Тем временем председатель Херсонской ОГА Сергей Козыр, который баллотируется в нардепы от "Слуга народа" в округе 184, использует билборды с "Большим строительством" для своей агитации. Довыборы в Верховную Раду в этих округах состоятся 31 октября.