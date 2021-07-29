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четверг, 29 июля 2021 12:06

"Людям трудно воспринимать": Ткаченко высказался об украинском дубляже на телевидении

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&quot;Людям трудно воспринимать&quot;: Ткаченко высказался об украинском дубляже на телевидении
Телеканалы продолжают показывать некоторые фильмы и сериалы на русском языке, потому что пользуются разногласиями в двух законах, заявил Александр Ткаченко. Фото: УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что телезрителям, которые смотрели продукты на русском языке, трудно воспринимать украинский. Такое мнение высказал в интервью НВ.

Ткаченко ответил на вопрос, что мешает телеканалам показывать фильмы с дубляжом: "Потому что людям трудно воспринимать на украинском языке продукты, которые раньше смотрели на русском. Например, сериал "Сваты". Они уже привыкли смотреть на русском. И проблема не только в дубляже, проблема не только в библиотеке, которую имеют сериалы. Проблема и в новых сериалах. Потому что мы не можем показывать все время только библиотеку".

Телеканалы продолжают показывать некоторые фильмы и сериалы на русском языке, потому что пользуются разногласиями в двух законах, заявил министр.

"Есть закон о языке, есть закон о телевидении и радиовещании. Они определенными параграфами не совпадают. В парламенте провалили предложение об отсрочке и приведение к согласованию двух законов. Поэтому Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен принимать решение "корректно", - заявил Ткаченко.

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Добавил: "У регулятора должны быть четкие основания по закону, что он должен делать в том или ином случае. В данном случае, насколько я понимаю, есть разногласия. Если бы все каналы имели добрую волю перейти на требования закона о языке, это была бы одна ситуация. А поскольку они пользуются разногласиями в двух законах, то это непростая дилемма для Нацсовета - принять решение, которое бы соответствовало закону".

Группа "1+1 медиа" заявила, что продолжит транслировать фильмы на русском. А на украинский будет переходить постепенно.

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Языком демонстрации фильмов в Украине является украинский.

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