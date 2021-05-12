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суббота, 15 мая 2021 15:45

Людям культуры в политике не место - пиарщица

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Автор: Тарас Подолян
  "Не может кухарка или человек, имеющий много подписчиков в инстаграме, управлять государством", - говорит Светлана Тараторина
"Не может кухарка или человек, имеющий много подписчиков в инстаграме, управлять государством", - говорит Светлана Тараторина

Светлана Тататорина более 10 лет занималась политическим пиаром. По ее словам, самая большая проблема политиков - отсутствие ответственности и непрофессионализм.

"Опыт показывает, что участие людей от культуры и шоу-бизнеса в политике не является эффективным путем. Политикой должны заниматься все же профессионалы, несмотря на то, что период Януковича дискредитировал это понятие. Для того, чтобы качественно заниматься законотворчеством, надо быть профессионалом в этой сфере. Не может кухарка или человек, имеющий много подписчиков в инстаграме, управлять государством", - сказала она.

"Я работала в пресс службе, помогала в избирательных кампаниях. Самое важное и самое трудное - коммуникация с людьми. Самая большая проблема политиков - отсутствие ответственности. Когда человек на волне какого-то бренда приходит в Верховную Раду, представляет, что что-то вроде там делает, хотя четко понимает, что его карьера закончится вместе с этим брендом, и через 5 лет он дальше будет работать свадебным фотографом или петь на корпоративах.

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Это - отсутствие ответственности. На старте обещает золотые горы, а потом может просто исчезнуть. Совсем другая история, когда человек строит долговременную политическую деятельность и вынужден отвечать за каждое свое действие", - добавила Светлана Тараторина.

Средние тиражи украинских авторов в карантин составляли 2 тыс. экземпляров. А теперь и тысячный тираж считается неплохим тиражом. При этом в соседней Польше нормальным тиражом для массовой литературы считается более 10 тыс. Экземпляров. Об этом рассказывает писательница Светлана Тараторина.

"Чтение надо популяризировать на государственном уровне. Например, американская телеведущая Опра Уинфри ведет свой книжный клуб. Актриса Риз Уизерспун также имеет свой читательский клуб. Для них это не бизнес, а социальная инициатива по популяризации чтения.

Автор: Валерия Радзиевская
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