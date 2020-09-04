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пятница, 04 сентября 2020 12:00

Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос

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Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
Уровень доверия к власти падает. Фото: Reuters

Опрос показал, что 49% украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

44,4% граждан доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива"с 3 по 9 июля

Верховной Раде не доверяют 75%, правительству 72%, чиновникам - 78%.

Недоверие к судебной системе в целом составляет 77,5%, к Верховному Суду 69%, местным судам 67,5%. Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, НАБУ - 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду- 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 70%.

Больше всего люди доверяют Вооруженным силам - 65%, церкви 63%, волонтерским организациям 63%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 53%, добровольческим батальонам 53%, Государственной пограничной службе 52%, СМИ 50%, Национальной гвардии 49% и общественным организациям 47%.

Другим институтам больше не доверяют, чем доверяют.

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Нацполиции не доверяют 58% опрошенных, патрульной полиции 54%, СБУ 56%.

Политическим партиям не доверяют 71%, профсоюзам около 50%.

Украинцы вообще не доверяют власти, за исключением структур, обеспечивающим оборону государства и безопасность граждан.

Снижается уровень доверия к органам власти. В декабре 2019 недоверие к президенту выразили 31% граждан. В июле 2020 уже 49%.

Национальная программа "Большая стройка", которую инициировал президент Владимир Зеленский, поддерживают 64,2% украинцев. 89,8% респондентов поддерживают то, чтобы государство вкладывало средства в развитие инфраструктуры.

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