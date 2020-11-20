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пятница, 20 ноября 2020 21:20

Лысенко третий раз стал мэром Сум

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Лысенко третий раз стал мэром Сум
Александра Лысенко переизбрали в должности. Фото: censor.net

Действующего мэра Сум Александра Лысенко переизбрали в должности.

Он победил во втором туре выборов, сообщила Сумской горсовет.

По Лысенко проголосовали 26 446 избирателей, говорится в протоколе горизбиркома.

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За кандидата от ЕС Вадима Акперова проголосовали 16 567 избирателей.

Лысенко избран председателем Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года. На очередных местных выборах в октябре 2015 его снова выбрали.

Во второй тур вышли мэр города, кандидат от "Батькивщины" Александр Лысенко, который в первом туре получил 44,2%, и кандидат от "Европейской Солидарности" Вадим Акперов, за которого проголосовали 14,71% сумчан.

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