Лысенко третий раз стал мэром Сум

Действующего мэра Сум Александра Лысенко переизбрали в должности.
Он победил во втором туре выборов, сообщила Сумской горсовет.
По Лысенко проголосовали 26 446 избирателей, говорится в протоколе горизбиркома.
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За кандидата от ЕС Вадима Акперова проголосовали 16 567 избирателей.
Лысенко избран председателем Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года. На очередных местных выборах в октябре 2015 его снова выбрали.
Во второй тур вышли мэр города, кандидат от "Батькивщины" Александр Лысенко, который в первом туре получил 44,2%, и кандидат от "Европейской Солидарности" Вадим Акперов, за которого проголосовали 14,71% сумчан.
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