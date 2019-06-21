Ляшко привел в Раду собаку

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко привел домашнего пса в Верховную Раду.

Видео нардеп опубликовал в Facebook.

Ляшко объяснил такой поступок акцией "На работу с собакой", которая проходит 21 июня.

Собаку зовут Порш и ему 8 лет. Также Ляшко принес миску для воды.

"Посмотрите - лучшая собака. Обращаюсь ко всем, у кого есть возможность - возьмите собаку из приюта. Не берите блатных, крутых, породистых. Лучшая собака, поверьте мне, 8 лет со мной", - заявил лидер "радикалов".

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21 июня Украина присоединилась к акции "Возьми собаку на работу". Уже 17 лет она проходит во всем мире.

Такое мероприятие развивает дружественную к животным инфраструктуру в украинских городах и пропагандирует обеспечение комфортных условий пребывания домашних любимцев в офисах. Его цель - менять статус четвероногих в обществе.