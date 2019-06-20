Украинцам разрешат прийти на работу с собаками

Желающим присоединиться надо предупредить руководство и коллег. Фото: shopvac.com

21 июня Украина присоединится к акции "Возьми собаку на работу". Уже 17 лет она проходит по всему миру.

Такое мероприятие развивает дружественную к животным инфраструктуру в украинских городах и пропагандирует комфортные условия для их пребывания в офисах. Его цель - менять статус четвероногих в обществе. Об этом пишут в Facebook организаторы акции.

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Желающим присоединиться надо лишь зарегистрироваться для статистики. На сайте акции есть карта, которая показывает, сколько собак завтра пойдут на работу. Важно предупредить руководство и коллег, что в пятницу придет четвероногий друг.

Хозяин должен позаботиться о том, чтобы собаке было в офисе комфортно на робочем месте.

В Чехии для собак создают детсады, которые работают с 7:00 до 19:00. Об этом рассказала 27-летняя Татьяна Хотлубей. Переехала в Прагу в позапрошлом году работать свадебным фотографом. Хозяйка шпица Бориса.