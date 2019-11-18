Ляшко получил подозрение за нападение на нардепа

Бывший народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил подозрение.
Об этом он заявил журналистам после похода в Генеральную прокуратуру в понедельник.
Вместе с Ляшко под стенами ГПУ была бывшая нардеп и член фракции "радикалов" Алена Кошелева.
"Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал в деятельности государственному деятелю Герусу (народный депутат от" Слуги народа . - Gazeta.ua)", - рассказал Ляшко.
"Также мне вручено ходатайство о применении в отношении меня меры пресечения - взятие под стражу. Без альтернативы", - добавил экс-нардеп.
Также Ляшко отрицал, что нанес телесные повреждения Герусу.
"Заседание будет в Бориспольском районном суде, получу повестку. Обязательно приду на суд", - также рассказал лидер "радикалов".
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Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту "Борисполь".
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