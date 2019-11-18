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понедельник, 18 ноября 2019 11:47

Ляшко получил подозрение за нападение на нардепа

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Бывший народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил подозрение.

Об этом он заявил журналистам после похода в Генеральную прокуратуру в понедельник.

Вместе с Ляшко под стенами ГПУ была бывшая нардеп и член фракции "радикалов" Алена Кошелева.

  Ляшку вручили подозрение.
Ляшку вручили подозрение.

"Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал в деятельности государственному деятелю Герусу (народный депутат от" Слуги народа . - Gazeta.ua)", - рассказал Ляшко.

"Также мне вручено ходатайство о применении в отношении меня меры пресечения - взятие под стражу. Без альтернативы", - добавил экс-нардеп.

Также Ляшко отрицал, что нанес телесные повреждения Герусу.

"Заседание будет в Бориспольском районном суде, получу повестку. Обязательно приду на суд", - также рассказал лидер "радикалов".

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Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту "Борисполь".

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Комментарии

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Дата
18
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