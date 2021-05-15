Ляшко отреагировал на слухи о его назначении министром

Ляшко прокомментировал возможное назначение министром. Фото: Слово и Дило

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отказался комментировать возможность занять должность министра здравоохранения.

"Я на должности заместителя министра уже при третьем министре, и каждый раз при каких-то изменениях я слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает. Некорректно с моей стороны комментировать сейчас то, что сказал премьер-министр", - сказал Ляшко, передает Интерфакс Украина.

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Максима Степанова отправят в отставку из-за провала вакцинации. Новым министром здравоохранения вероятно станет его заместитель Виктор Ляшко, сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.