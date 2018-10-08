Ляшко о возвращении России в ПАСЕ: Деньги не могут быть важнее принципов

Не допустить снятия санкций с России и возвращения агрессора в круг цивилизованных наций - с такой целью приехал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на сессию ПАСЕ в Страсбург, которая начала свою работу в понедельник. Политик напомнил, что официальную Москву исключили из Ассамблеи 4 года назад за аннексию Крыма и развязывания войны на Донбассе. Однако лоббисты России настаивают на ее возвращении, ведь финансовые взносы официальной Москвы нужны организации.

"Возвращение российской делегации - это фактически уничтожение самого ПАСЕ. Это дискредитация этого учреждения и демонстрация всему миру, что деньги важнее принципов. Мы стараемся удержать наших коллег от этого опрометчивого шага, потому что Украина сегодня защищает мир и верховенство права в Европе. И здесь в Страсбурге сегодня фактически Украина борется за те ценности, которые нам декларируют европейские политики", - отметил Ляшко.

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Лидер РПЛ заявил, если Россию вернут в состав ПАСЕ - он будет настаивать на разрыве отношений Украины с этой организацией.

"Нам не впервые терпеть измену. Когда-то нам уже наобещали золотые горы в обмен на отказ от ядерного статуса, потому что никто не хотел видеть Украину сильной. Сегодня, когда враг посягнул на нашу землю, от нас отворачиваются те, кто должен был гарантировать нашу безопасность по Будапештскому меморандуму. Но правда на нашей стороне, поэтому мы выстоим, а предатели станут заложниками войны, от которой нас не защитили", - подчеркнул Ляшко.

За возвращение российской делегации в ПАСЕ будут голосовать уже во вторник.







Украинский парламент пересмотрит принципы сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы, если и вернет полномочия российской делегации.