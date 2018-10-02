Рада выдвинула ПАСЕ антироссийское требование

ПАСЕ готовит решение об изменении процедуры обжалования отмены полномочий национальных делегаций. Фото из открытых источников

Украинский парламент пересмотрит принципы сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы, если та вернет полномочия российской делегации.

Соответствующее заявление Верховной Рады к ПАСЕ поддержали 242 народных депутата.

В документе подчеркивается, что нынешняя процедура обжалования отмены полномочий национальных делегаций является эффективным механизмом контроля ПАСЕ за соблюдением государствами-членами принципов и ценностей Совета Европы. Если ПАСЕ примет решение об изменении процедуры, оно будет политически мотивированным и обеспечит беспрепятственное возвращение в ПАСЕ делегации РФ.

"Россия прибегла к откровенному шантажу Совета Европы, прекратив свое финансирование, составляющее 7%. К сожалению, все попытки договориться о том, чтобы остальные страны компенсировали эти потери, не дали результат. Так как Россия имеет очень мощного друга в лице генерального секретаря ПАСЕ Турбйорна Ягланда, всеми силами пытающегося сделать так, чтобы Россия вернулась", - подчеркнул глава украинской делегации Владимир Арьев, выступая с трибуны парламента.

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В апреле 2014-го ПАСЕ приостановила право голоса российской делегации за аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины до конца сессии. Позже это решение продолжали. В ответ Россия перестала выплачивать членские взносы.