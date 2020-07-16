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четверг, 16 июля 2020 19:19

Львовский облсовет призвала Зеленского и "слуг" предотвратить принятие языкового законопроекту Бужанского

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  Львовский облсовет обратился к "слуг" и Зеленского. Фото: Reuters
Львовский облсовет обратился к "слуг" и Зеленского. Фото: Reuters

Депутаты Львовского облсовета написали коллективное заявление о недопустимости принятия антиукраинского законопроекту Максима Бужанского №2362

Об этом говорится в заявлении Львовского облсовета, передает Еспресо.TV в четверг, 16 июля.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, глубоко обеспокоены тем, что в Украине происходит антиукраинская провокация и попытка наступления на язык", - говорится в заявлении.

Как отмечается, 17 июля депутаты облсовета збируться под стенами совета для проведения выездного заседания чтобы сделать невозможным принятие законопроекту Максима Бужанского в последний день перед каникулами парламента.

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"Каждый, кто отдаст голос за этот проект Бужанского, станет прямым коллаборантом и участником российской гибридной войны против Украины и ее европейского выбора", - говорится в коллективном заявлении депутатов.

Облсовет также обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом "не допустить принятия законопроекту, председателя ВР Разумкова - снять вопрос с рассмотрения парламента, а нардепов - голосовать против данной законодательной инициативы".

 


Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который является автором законопроекту об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык преподавания, попал в базу "Миротворца". Депутат называют "украинофобом" и "провокатором".

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