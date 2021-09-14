Лукьяновское СИЗО хотят превратить в отель

Самый старший корпус Лукьяновского СИЗО называют "Катька". Фото: "Радіо Свобода"

Лукьяновское СИЗО в Киеве могут перепрофилировать в отель. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "РБК-Україна".

Изолятор можно было бы продать, как и другие тюрьмы, отметил министр.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек. А тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", - cказал Малюська.

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Касательно Лукьяновского СИЗО речь идет о замораживании и изменении назначения только его части. Другая часть изолятора в ближайшие пять-шесть лет еще будет на месте. Сначала закроют старый 200-летний корпус, так называемый - Катька.

"Мы планировали сделать там отель", - рассказал министр.

В мае в Киевском следственном изоляторе открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу.