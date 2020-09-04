Лукашенко включили в базу "Миротворца"

Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, внесли в базу данных центра "Миротворец".
Подробная информация опубликована на сайте проекта.
Его авторы обвиняют Лукашенко в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, основываясь на слова експрезидента Европейского совета Дональда Туска.
В интервью он рассказал, что весной 2014 Лукашенко предлагал создать украинскую-белорусский союз с собой во главе.
"Сообщник пророссийских террористов и русских захватчиков. Нарушая международные соглашения и договоренности, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", - говорится на сайте.
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14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, задержанных 29 июля.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал выдачу белорусскими властями боевиков в Россию недружественным шагом по отношению к Украине, который негативно скажется на отношениях 2 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу вагнеровцев России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.
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