Лукашенко спросили о победе на выборах: что он ответил

Лукашенко назвал выборы 2020 одними из самых сложных. Фото: pixabay

На избирательном участке в Беларуси, где голосовал сегодня на выборах президента действующий глава государства Александр Лукашенко журналист спросил его об уверенности в победе.

Также прозвучал вопрос, планирует ли он баллотироваться в дальнейшем на пост президента, передает TUT.BY

"Если буду жив-здоров отвечу, буду ли я баллотироваться в дальнейшем. Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!" - ответил Лукашенко.

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По его словам, сегодняшний день в ожидании итогов голосования для него пройдет "обычно".

"Все зависит от людей, которые придут на участки. Я же не первые выборы переживаю. У меня есть определенный опыт. Я буду ждать результатов, как и все вы. Буду просто ждать", - сказал Лукашенко.

Электоральную кампанию 2020 года он назвал одной из самых сложных для него.

"Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных", - сказал Лукашенко.

На избирательном участке в Университете физкультуры в Беларуси сегодня проголосовал Александр Лукашенко. Затем он начал отвечать на вопросы журналистов. Лукашенко прокомментировал безопасность в стране во время выборов.