Лукашенко пришлось объяснить задержание людей из штаба оппонентки

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 1062
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 963
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 333
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2142
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1242
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18702
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3717
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
7
6
4
14
2
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Видео
Все видео
В Минске огородили здание в центре столицы
В Минске огородили здание в центре столицы
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 972
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 333
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1593
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2142
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 396
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
воскресенье, 09 августа 2020 14:29

Лукашенко пришлось объяснить задержание людей из штаба оппонентки

  Комментировать
Лукашенко пришлось объяснить задержание людей из штаба оппонентки
Лукашенко акцентировал внимание на том, что выборы президента назначаются парламентом. Фото: пресс служба Александра Лукашенко

Репрессии в нарушение закона Беларуси не делаются и не будут делаться.

Закон и только закон, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Так он ответил на вопрос о задержании представителей штаба Светланы Тихановской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко спросили о победе на выборах: что он ответил

"И вы выполните закон. И исчезнут любые разговоры о репрессиях или еще о чем-то. Закон и только закон! Будете нарушать, будем отвечать. И то еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - цитирует его прессслужба президента.

По его словам, они ничего не стоят, чтобы против них делать какие-то репрессии.

"Простите, что я вам открыл этот секрет. Ничего не стоят с точки зрения политики", - продолжил Лукашенко.

Он также критиковал программу Светланы Тихановской в том же ключе, что и во время послания народу и Национальному собранию.

"Мы проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, тогда освободим политических, экономических, наркоманов, преступников. Цитата:" Отпустим и проведем честные выборы! "Объясните, что это такое!", - сказал он.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что выборы президента назначаются парламентом.

Неизменному с 1994 года правителю страны Александру Лукашенко, который выдвигается уже в шестой раз, противостоит жена политзаключенного Светлана Тихановская. Ее мужа Сергея Тихановского сняли с выборов на стадии сбора подписей и посадили вместе с другими проводниками оппозиции. Поэтому объединенный антипрезидентский штаб решил зарегистрировать Светлану как единого кандидата в противовес Лукашенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко пришлось объяснить задержание людей из штаба оппонентки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Члены культа убили пять человек

"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким"

Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом

Родители заморили голодом 4-летнего сына

Взрыв атомной бомбы оглушил людей

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 79956
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 18333
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 18027
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 14175
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 8685
Политика
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
7
 Просмотров: 63
Европу призвали поддержать белорусов и признать Лукашенко нелегитимным
Европу призвали поддержать белорусов и признать Лукашенко нелегитимным Просмотров: 360
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
6
 Просмотров: 513
Явка позволяет утверждать, что выборы состоялись - ЦИК Беларуси
Явка позволяет утверждать, что выборы состоялись - ЦИК Беларуси Просмотров: 243
Лукашенко спросили о победе на выборах: что он ответил
Лукашенко спросили о победе на выборах: что он ответил Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
69
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
3
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
"Украина рискует попасть в историческую ловушку" - философ
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
Голосов: 17340
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua