Лукашенко пришлось объяснить задержание людей из штаба оппонентки

Лукашенко акцентировал внимание на том, что выборы президента назначаются парламентом. Фото: пресс служба Александра Лукашенко

Репрессии в нарушение закона Беларуси не делаются и не будут делаться.

Закон и только закон, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Так он ответил на вопрос о задержании представителей штаба Светланы Тихановской.

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"И вы выполните закон. И исчезнут любые разговоры о репрессиях или еще о чем-то. Закон и только закон! Будете нарушать, будем отвечать. И то еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей", - цитирует его прессслужба президента.

По его словам, они ничего не стоят, чтобы против них делать какие-то репрессии.

"Простите, что я вам открыл этот секрет. Ничего не стоят с точки зрения политики", - продолжил Лукашенко.

Он также критиковал программу Светланы Тихановской в том же ключе, что и во время послания народу и Национальному собранию.

"Мы проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, тогда освободим политических, экономических, наркоманов, преступников. Цитата:" Отпустим и проведем честные выборы! "Объясните, что это такое!", - сказал он.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что выборы президента назначаются парламентом.

Неизменному с 1994 года правителю страны Александру Лукашенко, который выдвигается уже в шестой раз, противостоит жена политзаключенного Светлана Тихановская. Ее мужа Сергея Тихановского сняли с выборов на стадии сбора подписей и посадили вместе с другими проводниками оппозиции. Поэтому объединенный антипрезидентский штаб решил зарегистрировать Светлану как единого кандидата в противовес Лукашенко.