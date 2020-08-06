Лукашенко приглашает в Беларусь генпрокуроров России и Украины

На правительственном совещании Лукашенко дал поручение пригласить генпрокуроров РФ и Украины. Фото: belta.by

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пригласил в страну генпрокурора России и Украины. Таким образом он планирует разрешить ситуацию с задержанными наемниками ЧВК Вагнера.

Об этом в четверг сообщает государственное белорусское агентство БЕЛТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для рассмотрения ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании", - говорится в сообщении.

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В среду 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко экстрадицию вагнеровцев в Украину. О телефонном разговоре глав 2 государств сообщили в пресс-службе Офиса президента.