Лукашенко пересек "красную линию" - секретарь СНБО

Украина солидарна с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов, заявил Данилов. Фото: @rnbou

Поднятие в воздух для посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил является проявлением государственного терроризма. Об этом заявил секретарь Раны национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, авантюрное решение посадить рейс могло привести к катастрофе.

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами.

Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко.

Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости", - заявил Данилов.

"Авантюристическое решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводит к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), сбиванием украинского Boeing 737 под Тегераном (2020) и т. д", - отметил секретарь СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича. Литва стала первой страной ЕС, которая запретила авиарейсы через Беларусь. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству также подготовить остановку авиасообщения.