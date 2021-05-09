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воскресенье, 09 мая 2021 11:56

Лукашенко определил, кто будет руководить страной, когда он умрет

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Лукашенко определил, кто будет руководить страной, когда он умрет
Лукашенко решил, что должны делать чиновники в случае его смерти. Фото: пресс служба диктатора

В случае насильственной смерти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, управлять страной должен белорусский Совет безопасности с премьер-министром.

Это правило перераспределения власти предусмотрели в "Декрете о защите суверенитета и конституционного строя", сообщили в пресс службе Лукашенко.

Самопровозглашенный глава Беларуси подписал этот документ, который также предусматривает, что в стране при насильственной смерти Лукашенко "немедленно вводится чрезвычайное или военное положение".

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"Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, других насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", - пишет в документе.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы президента Беларуси параллельно с выборами главы США. По словам диктатора, выборы президента США в ноябре 2020 года прошли с нарушениями и были нечестными.

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