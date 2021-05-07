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пятница, 07 мая 2021 15:16

Лукашенко готов на досрочные выборы в Беларуси. Есть условие

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Лукашенко готов на досрочные выборы в Беларуси. Есть условие
Лукашенко проведет досрочные выборы, если США также изменит президента. Фото: Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы президента Беларуси параллельно с выборами главы США.

Об этом сообщило государственное агентство "Белта".

"Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы же этого дня назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко.

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По словам диктатора, выборы президента США в ноябре 2020 года прошли с нарушениями и были нечестными.

"Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом Twitter не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали", - добавил он.

Четыре немецкие адвокаты подали жалобу на самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко от имени 10 белорусов Федеральной прокуратуры Германии из-за того, что он совершил преступления против человечности.

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Дата
07
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