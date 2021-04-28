"Лучше переговоры, чем война. Угрозы для Украины сейчас самые большие с 2014 года"- Фесенко

Владимир Фесенко: Зеленский с Путиным должны договориться о прекращении огня. Фото: Сергей Старостенко

Не имеет смысла во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если не говорить о Донбассе. Риски и угрозы для Украины сейчас самые большие с 2014 года. Найти компромисс сразу невозможно. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

"От Зеленского был публичный призыв о необходимости такой встречи в зоне конфликта на Донбассе. Путин был вынужден ответить. Инициатива встречи поступала с украинской стороны. Ее смысл в деэскалации на Донбассе и на наших границах. Вот ключевые причины. Путин тактически и пропагандистки хочет использовать эту встречу, как способ заставить Украину к прямым переговорам с сепаратистами. Именно поэтому говорит, что не будет обсуждать Донбасс. Но невозможно не обсуждать Донбасс на встрече руководителей России и Украины. Есть реальная проблема. Эскалация военной силы на наших границах. Есть проблема блокировки акватории Азовского моря, Керченского пролива и части акватории Черного моря. Никакого сдвига в двусторонних отношениях не будет, пока стреляют на Донбассе. Все равно придется это обсуждать. Не вижу смысла в этой встрече, если там не будут говорить о Донбассе", - убежден.

Встреча Путина и Зеленского нужна не только Украине, но и Западу. Все страны заинтересованы в деэскалации, считает Владимир Фесенко.

"Эта встреча нужна всем, потому что является элементом и инструментом деэскалации. Путин концентрацией войск напугал Европу. Все ведущие западные лидеры: от Байдена к Макрону, руководители Евросоюза, США и НАТО были вынуждены последний месяц заниматься убеждением Путина. Все заинтересованные избежать войны. Как часть этого процесса, должна быть и встреча Президента США с российским. И переговори Путина с Зеленским. Надо нейтрализовать потенциальный кризис, который возник на наших границах. В этом есть огромная потребность. Лучше переговоры, чем война. Риски и угрозы для Украины сейчас самые большие с 2014 года".

В Украине и России диаметрально противоположные интересы и позиции. Поэтому найти с первой попытки компромиссы не удастся, говорит политолог.

"Это скорее вопрос тактики. Американцы не договорятся с Путиным об Украине без нас. Это маловероятно. Если об этом не договорились Путин с Трампом. Учитывая позицию Байдена, вряд ли это возможно и сейчас. Они будут обсуждать другие вопросы. Об Украине будут договариваться опосредованно. Чтобы не было военного напряжения в Черном море. Для нас это не принципиально. Можем встретиться и до, и после их встречи. Не стоит ожидать прорыва в этих переговорах, в том числе и по Донбассу. Максимум, что нужно сделать - договориться о деэскалации и прекращении огня на Донбассе".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину страну, в которой они могут провести встречу. Переговоры могут пройти в Ватикане, заявил Зеленский в интервью газете la Repubblica. Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в зоне конфликта на Донбассе. Однако он пригласил Зеленского в Москву. Президент Украины заявил, что сначала будем говорить о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений.