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среда, 28 апреля 2021 12:13

Зеленский назвал место для встречи с Путиным

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Зеленский назвал место для встречи с Путиным
Зеленский считает, что встреча обязательно состоится. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину страну, в которой они могут провести встречу.

Переговоры могут пройти в Ватикане, заявил Зеленский в интервью газете la Repubblica.

"Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире", - сказал президент.

По его словам, эта встреча необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе.

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"Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта", - пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в зоне конфликта на Донбассе. Однако он пригласил Зеленского в Москву.

Президент Украины заявил, что сначала будет говорить о завершении войны в Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений.

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