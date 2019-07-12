Луценко зовут на допрос

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос генерального прокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя ГПУ Лариса Сарган в Facebook.
"Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - написала Сарган.
В прошлом году в апреле участники Революции достоинства заявляли о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014-го, сообщила пресс-секретарь генпрокурора.
Луценко вызывают на 15 июля в качестве свидетеля.
Дело возбуждено по заявлению адвоката потерпевших.
"Это Александр Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", - заявила Сарган.
Производство зарегистрировано по статье "злоупотребление властью".
"Орган досудебного расследования - Национальное антикоррупционное бюро Украины. Что ж, реванш продолжается. Теперь, кроме януковичей и медведчуков, генпрокурор Луценко мешает и НАБУ", - написала Сарган.
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Суд Европейского союза отменил санкции ЕС, продолженные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017-х, а для некоторых его соратников - продолженных в 2018-м.
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