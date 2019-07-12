Луценко зовут на допрос

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

"Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - написала Сарган.

В прошлом году в апреле участники Революции достоинства заявляли о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014-го, сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Луценко вызывают на 15 июля в качестве свидетеля.

Дело возбуждено по заявлению адвоката потерпевших.

"Это Александр Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", - заявила Сарган.

Производство зарегистрировано по статье "злоупотребление властью".

"Орган досудебного расследования - Национальное антикоррупционное бюро Украины. Что ж, реванш продолжается. Теперь, кроме януковичей и медведчуков, генпрокурор Луценко мешает и НАБУ", - написала Сарган.

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