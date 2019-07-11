Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его окружения

Отменили санкции 2018 года против Януковича и его соратников. Фото: LIGA.net

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС 2016-2018 годов против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС по искам экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, екс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки и екс-главы администрации президента Андрея Клюева, сообщает "Европейская правда".

Решение касается санкций, которые Совет ЕС продолжал в течение 2016-2018 годов.

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Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения, которые были продолжены в марте 2019 остаются в силе.

В Швейцарии могут конфисковать заблокированные 72 млн франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.