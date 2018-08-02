Луценко снова вспомнил о Медведчуке

 
Ексклюзивы
1/5
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 423
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1503
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1260
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1800
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1215
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5940
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2304
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 378
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5409
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
9 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
6
8
5
9
3
Современная разметка, островки безопасности: Гройсман под палящим солнцем сделал вылазку на дороги
Современная разметка, островки безопасности: Гройсман под палящим солнцем сделал вылазку на дороги
Под офисом кума Путина сожгли вату
Под офисом кума Путина сожгли вату
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Видео
Все видео
Жизнь не сахар: сколько Порошенко заработал на депозитах
Жизнь не сахар: сколько Порошенко заработал на депозитах
Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги
Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Дело Савченко направят в суд
Дело Савченко направят в суд
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1683
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3672
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 720
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 5004
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1386
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
четверг, 02 августа 2018 14:24

Луценко снова вспомнил о Медведчуке

  Комментировать
Луценко снова вспомнил о Медведчуке
Генеральная прокуратура изучает причастность Виктора Медведчука к теракту Надежды Савченко и Владимира Рубана. Фото: Еспресо.TV

Генеральная прокуратура изучает причастность лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука к тератку, который готовили нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан.

Об этом сказал Генпрокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции по делу Савченко и Рубана.

"Дело Савченко и Рубана - это не про украинских террористов. Это дело украинских исполнителей, подготовленного и вооруженного Москвой теракта. Причастны ли другие украинские граждане? Следствие не доказало этого. Но работа в этом направлении продолжается. В этом контексте мы тщательно изучаем и роль Медведчука.

Мы в этом деле видим не только роль Савченко и Рубана. Видим известных офицеров, военных Российской Федерации. С их разрешения младшие офицеры и рядовые участники террористических отрядов загружали оружие Рубану и Савченко. Ни один из боеприпасов не хранился на территории Украины. Это очередная попытка Кремля организованной атаки на Украину".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москва включает новый план

Ранее генпрокурор Юрий Луценко говорил, что у прокуратуры есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. По плану Москвы они организовывали сепаратистскую и федералистическую деятельность. Тогда же Луценко говорил о вероятной причастности Виктора Медведчука к деятельности Владимира Рубана и Надежды Савченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луценко снова вспомнил о Медведчуке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 105008
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 98472
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 48207
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 38459
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
12
 1 Просмотров: 37957
Политика
Современная разметка, островки безопасности: Гройсман под палящим солнцем сделал вылазку на дороги
Современная разметка, островки безопасности: Гройсман под палящим солнцем сделал вылазку на дороги
6
 Просмотров: 5013
Даже мухи бы не выжили: эксперты рассказали о арсенале Савченко
Даже мухи бы не выжили: эксперты рассказали о арсенале Савченко 1 Просмотров: 1296
Москва включает новый план
Москва включает новый план 1 Просмотров: 1935
В деле Савченко начался новый этап
В деле Савченко начался новый этап Просмотров: 1098
Тимошенко, Бойко и Вилкул оказались в одной компании
Тимошенко, Бойко и Вилкул оказались в одной компании Просмотров: 2368
Больше всего комментируют
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
8
Порошенко дал срочное задание по России
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Александр Усик отказался стать Героем Украины
6
"Бьет до 5 километров" - протестировали мощный ракетный комплекс
Голосов: 18796
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua