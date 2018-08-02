Луценко снова вспомнил о Медведчуке

Генеральная прокуратура изучает причастность Виктора Медведчука к теракту Надежды Савченко и Владимира Рубана. Фото: Еспресо.TV

Генеральная прокуратура изучает причастность лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука к тератку, который готовили нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан.

Об этом сказал Генпрокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции по делу Савченко и Рубана.

"Дело Савченко и Рубана - это не про украинских террористов. Это дело украинских исполнителей, подготовленного и вооруженного Москвой теракта. Причастны ли другие украинские граждане? Следствие не доказало этого. Но работа в этом направлении продолжается. В этом контексте мы тщательно изучаем и роль Медведчука.

Мы в этом деле видим не только роль Савченко и Рубана. Видим известных офицеров, военных Российской Федерации. С их разрешения младшие офицеры и рядовые участники террористических отрядов загружали оружие Рубану и Савченко. Ни один из боеприпасов не хранился на территории Украины. Это очередная попытка Кремля организованной атаки на Украину".

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко говорил, что у прокуратуры есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. По плану Москвы они организовывали сепаратистскую и федералистическую деятельность. Тогда же Луценко говорил о вероятной причастности Виктора Медведчука к деятельности Владимира Рубана и Надежды Савченко.