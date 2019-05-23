Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"

Генпрокурор Юрий Луценко похвастался приговорами 2876 коррупционерам.

Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что будет работать дальше на должности. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

"В последнее время говорят о тотальной смене руководства государства. В частности, руководителей правоохранительных структур, которые якобы не справились с борьбой с коррупцией.

Я никогда не прогибал и не прогну позвоночник за любой пост. Для меня все они временные. К ответственности готов", - заявил он.

Луценко нарисовал картинку - "кто работал, а кто саботировал".

Генпрокурор похвастался, что имеет 2876 приговоров коррупционерам.

"Не арестов, отправленных в суд, а приговоров коррупционерам категории "Б" (от председателя сельсовета до заместителя председателя облгосадминистрации на взятке не более 1 млн грн).

Вернули государству украденных 125 миллиардов гривен. Среди них - более 240 тысяч гектаров украденной у военных и гражданских земли. Это наш результат", - сказал Луценко.

Однако, по словам генпрокурора, НАБУ и САП за 3 года имеют "ноль приговоров и 450 миллионов гривен, возвращенных в бюджет".

"Мы работали, работаем и будем работать", - заявил Луценко.

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