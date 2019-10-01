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вторник, 01 октября 2019 09:57

Луценко готов свидетельствовать касательно импичмента Трампа

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Луценко готов свидетельствовать касательно импичмента Трампа
"Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь". ФОТО: УНИАН

Генеральный прокурор 2016-2019-х Юрий Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе об импичменте президента Дональда Трампа в США. Процедуру импичмента начали после сообщения разведчика о давлении Трампа на президента Владимира Зеленского. Он вроде якобы просил начать расследование против своего конкурента - демократа Джо Байдена и его сына Хантера.

О своей готовности Луценко заявил в интервью BBC.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь".

"Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма (импичмента Трампа. - Gazeta.ua). Я хочу защитить свою страну".

Какое отношение Луценко может иметь к импичменту Трампа: Луценко встречался с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. На встрече они обсуждали, "можно ли расследовать деятельность двух Байденов в Украине или за ее пределами". Луценко возразил, что Джулиани на него давил.

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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Дата
01
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