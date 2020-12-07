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понедельник, 07 декабря 2020 19:48

Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп

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Лозунг &quot;Придет весна - сажать будем&quot; пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Президент должен поставить условие - появление заключения и понижение порога, говорит нардеп. Фото: preisident.gov.ua

После ослабления Верховной Радой ответственности за ложь в декларациях, президент Владимир Зеленский должен наложить вето с предложениями. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голос", заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политик Ярослав Юрчишин.

"Решение Верховной Рады создало больше нюансов, чем решение Конституционного суда. Сейчас статью нужно вычищать. В вынужденном консенсусе спешно приняли решение, которое и юридически странное и ответственность - слабая.

Ранее было уголовное преступление, сейчас - уголовный проступок, мягкая форма. Получается коллизия - не забрали ли возможность у НАБУ расследовать такие преступления. Может оказаться так, что адвокаты будут обращать на это внимание и факты собранные бюро вообще не будут учитываться.

Оптимальным решением было бы вето президента с предложениями. Поставить условие - появление заключения и понижение порога, с которого начинается ответственность. Вето будет гарантировать, что значительная часть большинства таки проголосует. Хотя это вызывает сомнения. Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока не то, что декларативный, а противоположен тому, что делает Офис президента", - говорит нардеп.

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Инициаторами поднять планку ответственности за ложь в 9 млн грн (за это предлагается ограничение свободы до 2 лет. - Gazeta.ua) были ОПЗЖ и "За будущее", говорит парламентарий.

"Многие дел касаются лжи в миллион гривен. Это коррупция среднего уровня. Барьер, который предложили сейчас - очень высокий и объяснить его логически невозможно. По два "Мерседеса" люкс класса, которые забыли умышленно не задекларировать - 51 тысяч штрафа.

Из того, что я знаю, представители ЕС очень критично оценили ослабление ответственности. Решение есть, но облегчение сотрудничества с международными партнерами оно не принесет", - говорит Ярослав Юрчишин.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.

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