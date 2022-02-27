Лия Ахеджакова выступает против агрессии РФ. Фото: Instagram

Российская актриса Лия Ахеджакова перечислила украинской армии 10 тыс. из собственных сбережений.

Об этом она сообщила в Instagram.

"Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое!

И ещё раз говорю: мне правда очень жаль, что такое случилось. У меня всё в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы всё это закончилось", - заявила.

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"Всё обязательно будет хорошо", - написала.

В январе Лия Ахеджакова подписалась против войны с Украиной. В 2014 году призвала Кремль остановиться в агрессии против Украины.