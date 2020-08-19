Литва закрыла въезд для Лукашенко

Для вступления в силу данный список должен утвердить МВД Литвы. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

В то же время, в список попала еще 31 человек. Об этом сообщает Delfі.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев - ЦИК Беларуси

Власти Литвы считает, что именно они причастны к фальсификации итогов голосования на выборах и неоправданного применения силы к протестующим.

Как отмечается, для вступления в силу данный список должен утвердить МВД Литвы.

19 августа лидеры Евросоюза провели экстренный саммит по ситуации в Беларуси. По его итогам они сообщили о непризнании результатов выборов и выразили поддержку протестующим. На руководство страны, заявили в ЕС, будут наложены персональные санкции.