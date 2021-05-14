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пятница, 14 мая 2021 15:02

Литва поделится с Украиной Covid-вакциной

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Литва поделится с Украиной Covid-вакциной
Дмитрий Кулеба поблагодарил Литву от имени государства. Фото: Reuters

Литва передаст Украине 100 тыс. доз вакцины против Сovid-19.

Литовское правительство одобрило передачу государствам Восточного партнерства 200 тыс. доз вакцин, сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Украина получит половину от этого количества. Препараты также получат Грузия (15 тыс. доз) и Молдова (10 тыс. доз).

"Небольшой шаг от Литвы. Надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся к солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис. Но не уточнил названия производителя вакцины, а также сроков, когда дозы будут предоставлены.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Литву от имени государства.

В Литве одобрены Сovid-вакцины от производителей: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Сейчас в стране с населением в менее чем 3 млн граждан вакцинировали более 844 тыс. человек.

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США решили поделиться с миром закупленными вакцинами против коронавируса. Штаты готовы экспортировать в ближайшие месяцы 60 млн доз препаратов производства AstraZeneca.

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14
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