Литовский политик рассказал, когда Украина вступит в ЕС

Политик посоветовал "не слушать шум, который крутили россияне по каналам Медведчука". Фото: pixabay.com

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис считает, что Украина вступит в ЕС тогда, когда все украинцы начнут надеяться и каждый день над этим работать.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", а также посоветовал "не слушать шум, который крутили россияне по каналам Медведчука".

"Никогда эту надежду не теряйте. Вы сейчас - лидеры региона. Когда-то была лидером Молдова, когда-то Грузия. Сейчас вы сплотились как страна, держитесь друг друга. Идите в направлении одной стратегической цели. Терпите все. Это исторический шанс", - сказал он.

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Жигимантас Павилионис также считает, что после вступления Украины в НАТО будет невозможно задействовать пятую статью Вашингтонского договора для освобождения Донбасса и Крыма от российской оккупации. Эта статья предусматривает, что в случае нападения на одного из членов все союзники становятся на его защиту.