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среда, 20 ноября 2019 09:59

Лифтом или через постель: замминистра обвинили в незаконном вступлении в должность

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Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина якобы получила свою должность через постель.

Об этом стало известно из фрагмента разговора народных депутатов из "Слуги народа". Его в Telegram-канале опубликовал нардеп Антон Поляков, пишет Оbozrevatel.

Автор: obozrevatel.com
  Александра Клитина до назначения занимала должность руководительницы Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины
Александра Клитина до назначения занимала должность руководительницы Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины

"Александра Клитина, та самая заместитель министра, которая, несмотря на аудиозаписи, получила должность через постель. А вы говорите, что только через лифт можно", - отметил он.

Так выглядит часть разговора политиков:

- Пока женщины ушли, можно, я покажу, какая у нас заместитель министра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Ох**енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать заместителем министра.

(Смеются)

- Это называется, я чиста перед вами.

- Супер, конечно, неет, хорошая подруга.

Впоследствии пранкер "Джокер" опубликовал преписку с Клитиной. Посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсетях. И послушно выполнила советы, не заметив троллинга.

Автор: obozrevatel.com
  Фрагмент разговора народных депутатов из "Слуги народа" в Telegram-канале опубликовал нардеп Антон Поляков
Фрагмент разговора народных депутатов из "Слуги народа" в Telegram-канале опубликовал нардеп Антон Поляков

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Александра Клитина до своего назначения занимала должность руководительницы Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Оеляном, но и с его предшественником - Андреем Пивоварским, являясь его советницей.

Актер студии "Квартал 95", коллега президента Украины Зеленского по шоу-бизнесу Евгений Кошевой заявил, что ему предлагали деньги, чтобы попасть в предвыборный список пропрезидентской партии "Слуга народа".

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Дата
20
ноября

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