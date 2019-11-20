Лифтом или через постель: замминистра обвинили в незаконном вступлении в должность

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина якобы получила свою должность через постель.
Об этом стало известно из фрагмента разговора народных депутатов из "Слуги народа". Его в Telegram-канале опубликовал нардеп Антон Поляков, пишет Оbozrevatel.
"Александра Клитина, та самая заместитель министра, которая, несмотря на аудиозаписи, получила должность через постель. А вы говорите, что только через лифт можно", - отметил он.
Так выглядит часть разговора политиков:
- Пока женщины ушли, можно, я покажу, какая у нас заместитель министра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая?
- Ого! Ох**енная!
- Вот, назначили, девушка очень хотела стать заместителем министра.
(Смеются)
- Это называется, я чиста перед вами.
- Супер, конечно, неет, хорошая подруга.
Впоследствии пранкер "Джокер" опубликовал преписку с Клитиной. Посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсетях. И послушно выполнила советы, не заметив троллинга.
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Александра Клитина до своего назначения занимала должность руководительницы Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Оеляном, но и с его предшественником - Андреем Пивоварским, являясь его советницей.
Актер студии "Квартал 95", коллега президента Украины Зеленского по шоу-бизнесу Евгений Кошевой заявил, что ему предлагали деньги, чтобы попасть в предвыборный список пропрезидентской партии "Слуга народа".
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