Лифтом или через постель: замминистра обвинили в незаконном вступлении в должность

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина якобы получила свою должность через постель.

Об этом стало известно из фрагмента разговора народных депутатов из "Слуги народа". Его в Telegram-канале опубликовал нардеп Антон Поляков, пишет Оbozrevatel.

Автор: obozrevatel.com Александра Клитина до назначения занимала должность руководительницы Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины

"Александра Клитина, та самая заместитель министра, которая, несмотря на аудиозаписи, получила должность через постель. А вы говорите, что только через лифт можно", - отметил он.

Так выглядит часть разговора политиков:

- Пока женщины ушли, можно, я покажу, какая у нас заместитель министра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Ох**енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать заместителем министра.

(Смеются)

- Это называется, я чиста перед вами.

- Супер, конечно, неет, хорошая подруга.

Впоследствии пранкер "Джокер" опубликовал преписку с Клитиной. Посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсетях. И послушно выполнила советы, не заметив троллинга.

Автор: obozrevatel.com Фрагмент разговора народных депутатов из "Слуги народа" в Telegram-канале опубликовал нардеп Антон Поляков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко

Александра Клитина до своего назначения занимала должность руководительницы Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Оеляном, но и с его предшественником - Андреем Пивоварским, являясь его советницей.

Актер студии "Квартал 95", коллега президента Украины Зеленского по шоу-бизнесу Евгений Кошевой заявил, что ему предлагали деньги, чтобы попасть в предвыборный список пропрезидентской партии "Слуга народа".