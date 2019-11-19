"Чтобы попасть в список СН предлагали от 400 тыс до 5 млн долларов" - Кошевой

Кошевому предлагали деньги за место в партии "Слуга народа". Фото: Сергей Крылатов.

Актер студии "Квартал 95", коллега президента Украины Зеленского по шоу-бизнесу Евгений Кошевой заявил, что ему предлагали деньги, чтобы попасть в предвыборный список пропрезидентской партии "Слуга народа".

"Предлагали, когда были парламентские выборы", – ответил Кошевой на вопрос Дмитрия Гордона в передаче "Гордон".

Он пояснил, что ему предлагали от 400 тыс. долларов до 5 миллионов за место в списке "Слуги народа".

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"Я на парламентских выборах мог заработать около "десятки". Но как потом человеку смотреть в глаза?.. Конечно, если ты полный дурачок, то взял бы… Но как потом смотреть в глаза?! В каком бы состоянии ты был, придя после этого к Владимиру Александровичу…" – продолжил Кошевой.

На вопрос, прошли ли в Верховную Раду те, кто предлагал ему деньги, Кошевой ответил что нет.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды.