Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины

Мировые лидеры записали видео в поддержку Украины. Фото: Украинская правда

Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины.

Они заверили, что собрались вместе, чтобы выразить слова поддержки Украине и украинцам. сообщает Gazeta.ua.

"Это критический момент и мы стоим с украинским народом перед лицом агрессии, страдающей в руках машины войны Владимира Путина", – сказал глава британского правительства.

"Мы объединены в нашем дальнейшем противостоянии российской агрессии против Украины, и мы отмечаем единство 141 государства, осуждающего эти незаконные действия в ООН", – сказал канадский премьер.

"И мы также тесно сотрудничаем для координации гуманитарной помощи, оборонной военной помощи, и, конечно, для мощного пакета санкций. И если потребуется больше, мы сделаем больше", – заверил премьер Нидерландов.

Джонсон добавил, что государства разделяют общий взгляд.

"Мы верим в свободу, мы верим в демократию и мы верим в то, что Украина должна быть свободным, независимым и суверенным государством. Мы вместе с Украиной", – сказал премьер Британии.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.