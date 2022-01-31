Лицом к лицу разговаривать с РФ смысла нет - Резников

Надо, чтобы были посредники – США и Великобритания, говорит Резников. Фото: Министерство обороны

Разговаривать с представителями Российской Федерации следует при присутствии западных партнеров.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью LB.ua.

"У меня спросили, готов ли я встретиться с Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Украине подозревается по уголовной статье "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия". - Gazeta.ua). Я ответил, что такой инициативы не было. Но если кто-то ее проявит или организует, имеется в виду НАТО или Евросоюз на полях Брюсселя или Мюнхена, где в феврале состоится конференция безопасности, или под модерацией моих коллег – министра обороны Соединенных Штатов или Великобритании – почему бы нет?

Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы им угрозу. Может быть, задать свои вопросы. Но именно с глазу на глаз разговаривать с представителями Российской Федерации на этом уровне нет никакого смысла", - сказал Резников.

По словам министра, нужно, чтобы присутствовали посредники – США и Великобритания.

Сегодня есть "нормандский формат" на уровне президентов, политических советников, встречи на уровне министров иностранных дел. Почему не может быть встречи на уровне министров обороны с участием других министров обороны? И Соединенные Штаты, и Великобритания знают, что такое Будапештский меморандум, поэтому я назвал именно представителей этих двух стран", – отметил.

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Многие страны готовы оказывать Украине помощь, некоторые делают это молча, сказал Резников.

"Канада приняла решение выделить 340 миллионов долларов на поддержку Украины и на продолжение операции UNIFIER (Операция является частью многонациональной комиссии с участием США, Великобритании, Канады, Швеции, Польши, Литвы и Дании для реформирования ВСУ. - Gazeta.ua) еще на три года, увеличения количества личного состава обучающей миссии в Украине до 400 человек.

Также ждем помощь от стран Балтии. Лично сообщу об этом, когда официально встречу ее в "Борисполе" или другом аэропорту. То же касается и Польши. Правительства стран идут на беспрецедентные шаги, дают нам то, о чем мы с вами раньше и не мечтали", - рассказал Резников.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ заявил о готовности Владимира Путина встретить президента Украины Владимира Зеленского в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге. Зеленский ответил, что такая встреча не даст никакого результата. "Нечем заняться?", - сказал.