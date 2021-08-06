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пятница, 06 августа 2021 17:03

"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров

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&quot;Лично похороню&quot;: СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Восьми участникам группировки объявили о подозрениях. Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила, что обнародовала доказательства противоправной деятельности рэкетиров, державших в страхе харьковских бизнесменов. СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров и видеозаписи, на которых задержанные угрожают физической расправой жертвам, требуют деньги.

"Участники преступной группировки, которую СБУ разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали физической расправой и уничтожали имущество. СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы", - заявили в СБУ.

Восьмерым участникам группировки объявили о подозрениях. Силовики устанавливают обстоятельства преступлений и других лиц, причастных к этим преступлениям.

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В Харьковской области ликвидировали преступную группировку, облагавшую "данью" бизнесменов, сообщили в СБУ. Злоумышленники занимались рэкетом, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и систематически совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера, сообщает пресс-служба СБУ. Среди задержанных есть несколько представителей харьковского областного отделения "Национального корпуса".

В ночь на 6 августа автобусы Нацкорпуса, ехавшие из Харькова в Киев на суд над задержанными активистами, в течение 4 ч заблокировали бойцы СБУ.

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